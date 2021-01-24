إصابة مدني برصاص عشوائي في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أصيب المواطن “عبد السيد مفتاح إبراهيم الجازوي” 53 عاما، برصاص عشوائي في منطقة الرويسات بمدينة بنغازي، وأسعف إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

وقال مصدر طبي بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث لـ أخبار ليبيا 24، أن الجازوي تلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بعد أن أصيب في الرجل اليسرى، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة.

ولم يكن الجازوي هو الضحية الأولى أو الأخيرة لظاهرة الرصاص العشوائي، التي لم تتوقف مع وجود ظاهرة انتشار السلاح خارج سلطة الجهات المختصة، رغم التحذيرات المستمرة من الأجهزة الأمنية حول هذه الظاهرة.

يذكر أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين.