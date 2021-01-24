عضو بلجنة 5+5: الموعد المحدد لإخراج المرتزقة من ليبيا لم يكن نهائيا

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ، مصطفى يحيى، إن الموعد المحدد لإخراج المرتزقة من ليبيا بعد توقيع اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار، لم يكن موعداً نهائياً.

وقال يحيى إن هذا التأخير لا يعني فشل الاتفاق، فالجميع مُصرّ على تنفيذ كافة بنوده، حيث سيتم خلال الأيام المقبلة علاج هذه النقطة الشكلية، موضحاً أن الاتفاق لا يشمل فقط إخراج المرتزقة ولكن هناك بنوداً أخرى يتم العمل بجد لتنفيذها، والاجتماع الأخير مع البعثة الأممية لم يكن معنيا بوضع ترتيبات لخروج المرتزقة، فهذا المنحى يخص الليبيين فقط، وطرفي المفاوضات.

وأكد يحيى، أن اللجنة جادة في تنفيذ الاتفاق، كما أن الوضع السياسي مرتبط بالعسكري، وفي اجتماعها اللجنة الأخير تم الاتفاق على حشد الدعم لإلزام كافة الأطراف الدولية على مساعدة الليبيين على تنفيذ الاتفاق.

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