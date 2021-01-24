«السراج» يزور «مفوضية الانتخابات» ويشيد بـ«جهودها»

قام رئيس «المجلس الرئاسي» بحكومة الوفاق، فايز السراج، اليوم الأحد، بزيارة إلى مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، وكان في استقباله رئيس مجلس المفوضية، عماد السايح.

وحضر اللقاء، عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب والمدير العام يحيي الجديد، وتضمن اللقاء استعراض استعدادات المفوضية، ومستوى جاهزيتها لتنفيذ الانتخابات المقرّر عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “اشتملت الزيارة على جولة ميدانية للمرافق والوحدات الخدمية التي تشكل القاعدة التي تنطلق منها المفوضية في تنفيذها للعمليات الانتخابية والتحضيرات اللوجستية التي تعكف المفوضية على تجهيزها في إطار تطوير مرافقها بما يخدم نجاح العملية الانتخابية”.

من جانبه، أشاد السراج بما وصفه «الجهود» التي تبذلها المفوضية في توفير ظروف ملائمة لإجراء الانتخابات وفق المعايير الدولية والمعمول بها داخل المفوضية، على حد وصفه.