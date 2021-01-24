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أحوال تركية: أنقرة تحاول عرقلة الحوار السياسي الليبي عبر تحريض المليشيات

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

كشف موقع أحوال تركية، اليوم الأحد، في تقرير له عن مصير المرتزقة والقوات المرسلة من تركيا إلى ليبيا.

وأوضح الموقع في التقرير أن التفاهمات المتزايدة بين الفرقاء الليبيين رفعت من حجم الضغوط على تركيا التي تحاول عرقلة الحوار السياسي الليبي، عبر تحريض المليشيات المسلحة على التصعيد العسكري، في وقت دعت فيه لجنة الـ10 العسكرية إلى تنفيذ اتفاق إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا.

وأشار الموقع إلى أن هذه الدعوة جاءت في بيان صادر عن اللجنة العسكرية “5+5” تمت فيه مطالبة الدول المشاركة في مؤتمر برلين بتنفيذ ما تعهدت من التزامات تجاه الأزمة الليبية، ومن ضمنها إخراج هؤلاء، موضحا أن مطالبة اللجنة العسكرية أتت بالتزامن مع انتهاء مدة الـ90 يومًا لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المتضمن طرد المرتزقة.

وقال الموقع إن اللجنة العسكرية دعت في بيانها الدول المعنية إلى التنفيذ الفوري لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أن هذه الدعوة تمثل رسالة قوية لهذه الدول، وخاصة تركيا المتورطة في نقل المرتزقة والأسلحة ودعم الميليشيات.

ولفت الموقع إلى أن اللجنة العسكرية أكدت في بيانها استمرارها في العمل الدؤوب للتنفيذ الكامل لكافة بنود وأحكام اتفاقية الوقف التام والمستدام لإطلاق النار في ليبيا وفقًا لاتفاق جنيف، مع حث الجهات ذات العلاقة من طرفي القتال لتنفيذ التزاماتها كما نصت عليها الاتفاقية المدعومة من البعثة الأممية باجتماعي غدامس وسرت.

وتابع الموقع أن عضو اللجنة العسكرية عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد نقاصة أعرب عن تفاؤله بتنفيذ الاتفاقية وفتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت في أقرب وقت ممكن، مبينًا أن بدء عملية الفتح سيكون بعد اجتماع اللجنة القادم في مدينة سرت خلال الأسبوعين المقبلين.

ولفت الموقع إلى أن هناك صعوبة في تطبيق التفاهمات الليبية على الأرض، خاصة وأن المرتزقة والعناصر المتطرفة لا تلتزم بمخرجات الحوار السياسي ولا تتلقّى الأوامر إلا من المخابرات التركية، موضحا أن تركيا أظهرت مرارًا عدم رضاها على هذه المخرجات لأنهًا ستؤثر سلبا على أطماعها ومصالحها.

وأكد الموقع أن تركيا تحاول سرًا دفع الجماعات المسلحة لمهاجمة الجيش في محور سرت الجفرة، وتبدي في العلن ارتياحًا لنتائج التفاهمات حتى لا تتهم برفض إحلال السلام، مبينًا أنها تعلم أن مصيرها العقوبات التي ستطالها والمعرقلين وفقًا لما قالته المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز.

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  • كل مخابرات العالم قد دلت بدلوها في شأن يخص الليبيين فقط فلا حوله ولا قوه إلا بالله العلي العظيم لك الله يا ليبيا فأرفعوا أيها الشعب المكلوم أكف الدعاء لله من آجل انقاذ الوطن فلم يكن مستغربا بل كان تحصيل حاصل وأمر لابد له من ان حديث وهو أن تسلم الأمم المتحده ليبيا الي زمره من العملاء بعد ان سمحت أي الامم المتحده للناتو للقيام بثوره يوم 19 مارس 2011  ضد نظاما كان قائما في ليبيا ونحن لسنا بصدد تقييم ذاك النظام الذي كان قائما في ليبيا من حيث هو نظام جيد او هو نظام سيئ ولكن أثبتت الأيام ان أزدراء القذافي للمتسترين بالدين ووصفهم بأصحاب اللحي المقمله تاره ووصفهم بالزنادقه  تاره وبالكلاب الضاله تاراً آخري أنه كان محق 100% في وصفه لهم فقد رأيتم بأم العين افعال أنصار الشنيعه وما فعلوه بالناس الابرياء في بنغازي ودرنه وعايشتم ولمستم كيف سيطرت الماسونيه المرتديه لعباءة أخوان المسلمين علي مفاصل الدوله وكيف تقمصت دور المصلح والمنقذ لليبيا ولكن تصريحات رئيس محفل اخوان المسماسونيين فضحت كل ادعاءهم بأنهم أخوان للمسلمين او انهم قد آتوا مصلحين او لهم أدني معرفه بشعائر الأسلام او أن لهم دين بدليل ان صوان رئيس المحفل قد طلب من علماء المسلمين الرد علي المفتري الخارف الخرياني الداعم للارهاب والمشجع علي الاغتصاب والخطف والحرابه والقتل في الغرب الليبي بيما يدل علي انه لا معرفه لأخوان المسماسونيين بأمور الدين حتي يردوا هم علي شيخ المتنطعين وكبير الخرفانين

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