وزارة الاقتصاد تعلن نصيب الفرد من السلع التموينية

وجه مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية مرعي امراجع محمد ببدء إجراءات حجز وصرف مخصصات الجمعيات الاستهلاكية بعدما تقرر أن يكون نصيب الفرد من مخصصات الدفعة الأولى من للعام 2021 من الأرز 2.5 كجم والسكر 2 كجم والطماطم 2 كجم والزيت النباتي علبة بالإضافة لكيس من الدقيق.

وأشار محمد في خطاب موجه لرئيس لجنة إدارة صندوق موازنة الأسعار ومراقبوا الاقتصاد إلى الاجتماع المنعقد بديوان الوزارة في 18 ينارير الجاري برئاسة وزير الاقتصاد وما تم مناقشته بخصوص الاستعداد للبدء بصرف الدفعة الأولى لعام 2021 من مخصصات الجمعيات الاستهلاكية والتي جاءت في ضوء أرصدة الجرد الفعلي للمخزون السلعي للصندوق في 31 ديسمبر 2020 وما أسفر عنه الاجتماع من الاتفاق على أن يكون نصيب الفرد الواحد من مخصصات الدفعة الأولى لعام 2021 من الأرز 2.5 كجم والسكر 2 كجم والطماطم 2 كجم والزيت النباتي علبة بالإضافة لكيس من الدقيق.

ووجه محمد بالبدء بإجراءات الحجز والصرف حسب الدورة المستندية للصندوق مع موافاة إدارة التجارة الداخلية بتواريخ الحجز والاستلام وبأسعار البيع المحددة بقرار الوزير رقم 7 لسنة 2018.