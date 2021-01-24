الوطني للأرصاد يحذر من هبوب رياح نشطة على أقصى الساحل الشرقي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح جنوبية غربية نشطة صباح غد الإثنين على أقصى الساحل الشرقي قد تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن الساحل من رأس اجدير إلى سرت ستظهر به بعض السحب العابرة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها ما بين 5 و20 عقدة، و ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر، و البحر هادئ إلى خفيف الموج، و درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة، والرؤيـة جيدة.

وأشار المركز إلى أن الساحل من الخليج إلى طبرق ستظهور به بعض السحب، و الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 5 و20 عقدة وتصل سرعتها صباح غد إلى 25 عقدة على أقصي الساحل الشرقي، و ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و2.00 متر، و البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، و درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة، والرؤيـة جيدة.

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