<br /> الشركة الليبية للموانىء، تعلن، اليوم عن وصول سفينة تجارية على متنها نحو 30 ألف طن من القمح الصلب<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا الشركة الليبية للموانىء، تعلن، اليوم عن وصول سفينة تجارية على متنها نحو 30 ألف طن من القمح الصلب 24 January, 2021 رابط مختصر



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