الشركة الليبية للموانىء، تعلن، اليوم عن وصول سفينة تجارية على متنها نحو 30 ألف طن من القمح الصلب

ليبيا الان الشركة الليبية للموانىء، تعلن، اليوم عن وصول سفينة تجارية على متنها نحو 30 ألف طن من القمح الصلب تم النشر منذُ 14 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> الشركة الليبية للموانىء، تعلن، اليوم عن وصول سفينة تجارية على متنها نحو 30 ألف طن من القمح الصلب<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا الشركة الليبية للموانىء، تعلن، اليوم عن وصول سفينة تجارية على متنها نحو 30 ألف طن من القمح الصلب 24 January, 2021 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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