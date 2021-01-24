مطالبات حقوقية بعدم توظيف المقابر الجماعية بترهونة في الصراعات السياسية

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا (فرع المنظمة في ليبيا) كافة الأطراف باحترام جلال وحرمة الموت، والامتناع عن توظيف المقابر الجماعية في ترهونة في سياق الصراعات السياسية والقبلية.

وشددت المنظمتان في بيان مشترك على أهمية إجراء التحقيقات في كافة الجرائم التي شهدتها البلاد وضمان مساءلة مرتكبيها ومنع الإفلات من العقاب مؤكدة أنها تُعول على جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وأوضح البيان أن فرع المنظمة في ليبيا شكل فريقا قام بعمليات جمع المعلومات والأدلة والشهادات خلال الشهور السبعة الأخيرة. كما تم تشكيل خلية دعم فني بالأمانة العامة للمنظمة بالقاهرة وخلال الساعات القليلة الماضية، بلغت حصيلة الجثامين التي تم العثور عليها في مقابر جماعية وفردية 139 جثماناً موزعة بين 22 قبر جماعي و25 قبر فردي، ولم يتم الاستدلال على هوية سوى 25 ضحية فقط بموجب إجراءات فحص أولية وبمراجعة أسرهم والطب الشرعي.