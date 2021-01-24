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حرس المنشآت النفطية يغلقون ميناء الحريقة النفطي بسبب تأخر صرف الرواتب

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أفاد مراسل «الوسط» أن حرس المنشآت النفطية أغلقوا ميناء الحريقة النفطي بطبرق, اليوم الأحد، احتجاجا على تآخر صرف رواتبهم من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي مطلع يناير الحالي، أوقفت سرية الحريقة بطبرق التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية والوسطى، تصدير النفط من ميناء الحريقة النفطي، ومنعت الناقلة «OLYMPIC FIGHTER» من دخول الميناء احتجاجا على توقف رواتب عناصر السرية منذ أكثر من سنة، وذلك للمرة الأولى منذ الإعلان عن استئناف الانتاج والتصدير في سبتمبر 2020.

بدعوى تأخر مرتباتهم .. سرية من حرس المنشآت توقف تصدير النفط من ميناء الحريقة

وقال مصدر من جهاز حرس المنشآت النفطية بطبرق لـ«بوابة الوسط»: «إن أكثر من ألف جندي تابعين لجهاز حرس المنشآت النفطية بطبرق لم يتقاضوا رواتبهم من شهر سبتمبر 2019، وسبق لنا أن خاطبنا كل الجهات المسؤولة من آمر جهاز حرس المنشآت بطبرق أو المنطقة الشرقية أو رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أو رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط دون جدوى والجميع تنصلوا من المسؤولية»

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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