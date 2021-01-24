ليبيا الان

600 غرسة تُلطّف البيئة في بلدية العزيزية

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بادر عدد من المتطوعين للمشاركة في حملة تشجير بمشاركة فوج كشاف العزيزية وبالتعاون مع المجلس التسييري ومكتب الزراعة والثروة الحيوانية بالبلدية، لتعزيز الغطاء النباتي في بلدية العزيزية.

وقام المشاركون بزراعة 600 غرسة من شتول الغابات المتنوعة في منتصف المدينة كما أن الحملة متواصلة لتشمل كافة المحلات التابعة للبلدية أملا بأن تسهم في تحسين البيئة وتزود المكان بحلة خضراء قشيبة كما أنها ستعمل على صد الرياح للحد من تمدد الرمال داخل المجمعات السكنية.

وبشهد عديد البلديات في ليبيا حملات تطوعية لتشجير وتنظيف شوارعها لتحسين المظهر العام للبلاد بعد عجز الجهات المسؤولة عن تحريك ساكن في هذا الاتجاه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك