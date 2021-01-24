600 غرسة تُلطّف البيئة في بلدية العزيزية

بادر عدد من المتطوعين للمشاركة في حملة تشجير بمشاركة فوج كشاف العزيزية وبالتعاون مع المجلس التسييري ومكتب الزراعة والثروة الحيوانية بالبلدية، لتعزيز الغطاء النباتي في بلدية العزيزية.

وقام المشاركون بزراعة 600 غرسة من شتول الغابات المتنوعة في منتصف المدينة كما أن الحملة متواصلة لتشمل كافة المحلات التابعة للبلدية أملا بأن تسهم في تحسين البيئة وتزود المكان بحلة خضراء قشيبة كما أنها ستعمل على صد الرياح للحد من تمدد الرمال داخل المجمعات السكنية.

وبشهد عديد البلديات في ليبيا حملات تطوعية لتشجير وتنظيف شوارعها لتحسين المظهر العام للبلاد بعد عجز الجهات المسؤولة عن تحريك ساكن في هذا الاتجاه.

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