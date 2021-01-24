السراج يزور المفوضية للاطلاع على مستوى جاهزيتها للانتخابات القادمة

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الأحد، بزيارة لمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للاطلاع على مستوى جاهزيتها للانتخابات القادمة.

والتقى السراج برئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، لاستعراض استعدادات المفوضية، ومستوى جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقرّر عقدها في 24 ديسمبر من هذا العام.

وتخللت الزيارة جولة ميدانية للمرافق والوحدات الخدمية التي تشكل القاعدة التي تنطلق منها المفوضية في تنفيذها للعمليات الانتخابية والتحضيرات اللوجستية التي تعكف المفوضية على تجهيزها في إطار تطوير مرافقها بما يخدم نجاح العملية الانتخابية.

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