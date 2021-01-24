الجامعة العربية ترحب بالتفاهمات الليبية حول توحيد مؤسسات الدولة

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، بالتفاهمات التي توصل إليها وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين في الاجتماعات التي استضافتها المملكة المغربية ببوزنيقة يومي 22 و 23 يناير بشأن توحيد المؤسسات الليبية وشاغلي المناصب السيادية للدولة وفق الإطار الذي ينظمه الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، بأن الجامعة تدعم كافة الجهود الوطنية التي ينخرط فيها الاشقاء الليبيون في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في البلاد، مشيداً كذلك في هذا الخصوص بالتفاهمات التي توصل إليها وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة خلال الاجتماعات التي استضافتها الحكومة المصرية في مدينة الغردقة بخصوص الترتيبات الدستورية التي تمهد للانتخابات المقرر إجراؤها في البلاد نهاية العام الجاري.

وأعرب المصدر عن ثقته في أن هذا التقدم المهم سيساهم في حلحلة الأزمة الليبية ودفع مسارات التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة، وخاصة فيما يتصل بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، وتوحيد المؤسسات الليبية، وتنفيذ أحكام اتفاق وقف إطلاق النار، والشروع في التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية.