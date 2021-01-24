النقاصة: إذا لم يلتزم الطرفين بالاتفاق العسكري قد يصدر قرار من مجلس الأمن بحقهما

قال أحد أعضاء اللجنة العسكرية “5 + 5” التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة مختار النقاصة، اليوم الأحد، إن موقف المجتمع الدولي والبعثة الأممية واضح بوجوب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.

وشدد النقاصة في تصريحات صحفية أن اللجنة وضعت خطة فتح الطريق الساحلي وخروج المرتزقة تدريجيًا بالإضافة إلى رجوع قوات الطرفين إلى مواقعها، مؤكدًا أن تنفيذ الاتفاق يقع على عاتق المسؤولين في الجانبين، وأن عمل لجنة 5+5 فني بحت.

وأشار النقاصة إلى أنه في حال عدم التزام الأطراف المسؤولة عن المرتزقة والقوات الأجنبية بتنفيذ بنود الاتفاق فقد يصدر قرار من مجلس الأمن بحقها على حد قوله.

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