اقتصاد المؤقته تعلن عن بدء صرف مخصصات الفرد من الجمعيات الاستهلاكية

طالب مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد في الحكومة الموقتة، رئيس لجنة إدارة صندوق موازنة الأسعار بالبدء في إجراءات حجز وصرف مخصصات الدفعة الأولى للجمعيات الاستهلاكية.

وأوضح مدير الإدارة في خطاب موجه لرئيس اللجنة نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن نصيب الفرد الواحد من مخصصات الدفعة الأولى للعام 2021 تبلغ 2.5 كيلو غرام من الأرز، وكيلوين من السكر وعلبتي طماطم، وعلبة زيت نباتي، وكيلو دقيق كبس.

وأشار مدير الإدارة إلى الاجتماع المنعقد في ديوان الوزارة في 18 يناير الجاري برئاسة وزير الاقتصاد، حيث ناقش الاستعداد في بدء صرف الدفعة الأولى من مخصصات الجمعيات الاستهلاكية، وذلك في ضوء أرصدة الجرد الفعلي للمخزون السلعي لصندوق موازنة الأسعار، في 31 ديسمبر الماضي.

وأكد أن البدء في إجراءات الحجز والصرف يتم حسب الدورة المستندية للصندوق، مع ضرورة مراعاة إدارة التجارة الداخلية بتواريخ الحجز والاستلام وبأسعار البيع المحددة بقرار الوزير رقم 7 لعام 2018.

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