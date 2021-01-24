جبريل أوحيدة: يوجد رفض لاختيار مناصب السلطة القصائية “باتفاق بوزنيقة”

أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة وجود رفض للاتفاق الذي أبرمته لجنة المشاورات في بوزنيقة المغربية، بشأن اختيار المناصب الخاصة بالسلطة القضائية.

وأوضح أوحيدة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن السلطة القضائية وحدها هي من تختار المرشحين للمنصبين عبر المجلس الأعلى للقضاء، على أن يصدر بهم قرار من السلطة التشريعية.

وأعلنت اجتماعات مجلسي “النواب” و”الاستشاري” في مدينة بوزنيقة المغربية بيانها الختامي، أمس السبت، والذي تم الاتفاق خلاله على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.

وتم التوافق على توزيع المناصب السيادية وفقا للأقاليم الجغرافية الثلاثة: (إقليم طرابلس منصبا النائب العام، وديوان المحاسبة – إقليم برقة منصبا المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية – إقليم فزان منصبا هيئة مكافحة الفساد، والمحكمة العليا).