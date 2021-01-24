ضبط أقراص مخدرة مهربة من تركيا إلى ليبيا

تمكن أعضاء مكتب التحريات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة تقدر بحوالي 76270 قرص.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أنه وبعد ورود معلومات مصدرية للمكتب مفادها دخول كمية كبيرة من الأقراص يشتبه في كونها مخدرة من دولة تركيا إلى ليبيا، وعلى الفور قام أعضاء المكتب بالتحري وجمع المعلومات للتأكد من صحة المعلومات لضبط التشكيل العصابي الذي يقوم بجلب هذه الأقراص.

وأضاف، أنه تم ضبط أحد أفراد التشكيل وبحوزته “300 قرص”، وبالتحقيق معه اعترف بأنه تحصل عليها من شخص أخر وتم ضبطه أيضاً وبحوزته عدد “3630 قرص” من نفس النوع، وبالتحقيق معه اعترف بمصدر هذه الأقراص وتم ضبط المصدر وبحوزته كمية تقدر بحوالي 76270 قرص، لافتا إلى أن التحقيقات مازالت جارية مع المتهمين لإحالتهم إلى النيابة.

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