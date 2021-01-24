السايح يبحث مع رئيس البعثة الدبلوماسية البريطانية استعدادات المفوضية لتنفيذ الانتخابات في موعدها

ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأحد نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية للسفارة البريطانية لدى ليبيا فلور ويلسن، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات استعدادت المفوضية ومستوى الجاهزية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقرّر عقدها في الـ 24 من شهر ديسمبر من العام الجاري.

ومن جهتها، أشادت فلور ويلسن بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمون عليها، في سيبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعاييرالدولية.

وأشارت المفوضية إلى أن الزيارة تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية