بومريز يحضر الملتقى الأول للاختصاصيين الاجتماعيين

أقيم بمراقبة تعليم بنغازي الملتقى الأول للاختصاصيين الاجتماعيين،بحضور وزير التعليم، فوزي بومريز، تنفيذا لمشروع إدارة الخدمة الاجتماعية النموذجية، والذي يهدف إلى تعزيز مفهوم الاختصاصي الاجتماعي، ودوره في التوعية المجتمعية في ظل جائحة كورونا.

يشار إلى أن الملتقى الذي جاء برعاية اللجنة المشرفة، برئاسة إدريس اجويلي، والمكتب الإعلامي لوزارة التعليم، حضره كل من نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات، عبدالرحمن لاحيرش، والمنسق العام لتمكين المرأة بالقيادة العامة للقوات المسلحة، عائشة البرغثي، ولفيف من المسؤولين ذوي الاختصاص.

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