محمد اللافي: تأخر إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب مسألة مفتعلة

اتهم السياسي والحقوقي محمد اللافي، البعثة الأممية بالتقصير، بسبب عدم تفعيل ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين من خلال حسم الملف العسكري والأمني قبل الانتقال للمسار السياسي.

وأضاف اللافي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن تأخر إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب مسألة مفتعلة، مؤكدا أن البعثة الأممية قفزت على مخرجات مؤتمر برلين بالمضي قدماً في تسريع عملية الحوار السياسي والتغاضي عن الحوار الأمني، الذي يعتبر الجزء الأهم.

وأشار الحقوقي إلى أن تركيا مستمرة في نقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب في تحد واضح للمجتمع الدولي، مشددا على ضرورة إخراج الجانب التركي من المشهد كي يتمكن أبناء الشعب الليبي من حل المشكلات التي تعاني منها البلاد، بعيداً عن التدخلات الخارجية.