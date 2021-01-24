لجنة مكافحة كورونا بنغازي تصدر عددًا من التوصيات تتعلق بالوضع الوبائي الحالي

ليبيا – عُقد أمس السبت بمقر رئاسة الأركان العامة اجتماع تقابلي بين اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا واللجنة الطبية الاستشارية برئاسة الفريق عبد الرازق الناظوري، وعضوية المستشار ابراهيم بوشناف وزير الداخلية، والدكتور سعد عقوب وزير الصحة، وبحضور رئيس اللجنة الطبية الاستشارية وعضو اللجنة الطبية الاستشارية.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي التابع لرئاسة الأركان العامة العديد من النقاط المهمة فيما يخص الوضع الوبائي، وعرضت اللجنة الطبية الاستشارية على اللجنة العليا آخر المستجدات ومدى الاستعدادات للمراكز الطبية، ومدى انتشار الوباء ومدى خطورة هذا الانتشار.

كما قدمت اللجنة الاستشارية شروحًا وافية بخصوص البدء في دراسة علمية بالمؤسسات العلمية لقياس مدى انتشار الوباء بهذة المؤسسات، والتي سوف يتقرر بناء على نتائجها استمرار الدراسة من عدمها.

وأوصت اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا بإغلاق كامل لمدة أسبوعين لكل من صالات المناسبات والمقاهي، وتطبيق خاصية توصيل الوجبات بالنسبة للمطاعم، مع التأكيد على عدم فتحها للزبائن واستمرار الأنشطة الرياضية، بشرط عدم حضور المشجعين، بالإضافة لاستمرار فتح المساجد بشرط الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات.

كما قررت اللجنة العليا من خلال هذا الاجتماع البدء في تنفيذ غرامات مالية على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بخصوص عدم ارتداء الكمامات، وسيتم الإعلان عن حجم هذه الغرامات في وسائل الإعلام.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية