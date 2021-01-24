استعدادًا لانتخابات ديسمبر..السراج يزور مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس

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زار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج اليوم الأحد مع مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، للاطلاع على التجهيزات والترتيبات والاستعدادات المتخذة من قبل المفوضية لإنجاح العملية الانتخابية التي اتفق على إجراءها في 24 ديسمبر 2021.

وناقش السراج مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح التحضيرات التي تقوم بها المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد.

وبحث رئيس المجلس الرئاسي الأمور الفنية والمالية التي تحتاج للاستكمال، إضافة لمجالات التعاون بين المفوضية ومكاتب الأمم المتحدة وبرامجها المختصة والاتحاد الأوروبي، وما يمكن أن تقدمه هذه الجهات من دعم وخبرات لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.

كما تطرق النقاش لتفاصيل عملية التنظيم والرقابة ولوائح تسجيل الناخبين في الداخل والخارج وكافة ما يتعلق بالعملية الانتخابية

وشملت زيارة رئيس المجلس الرئاسي جولة للمقر والمرافق التي يحتويها حيث اطلع على التجهيزات واستفسر عن النواقص،

وأكد السراج على استعداد حكومة الوفاق الوطني لتسخير كافة الإمكانيات، لتتمكن المفوضية من أداء عملها وإنجاز هذا الاستحقاق الوطني بكفاءة ومهنية.

وكان المجلس الرئاسي خصص إلى حد الآن 50 مليون دينار للمفوضية لتمكينها من تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن المفوضية كانت قد انتهت من عملية تسجيل الناخبين، حيث تجاوز عدد المسجلين في السجل الانتخابي المليونين ونصف المليون ناخب وناخبة، الأمر الذي يعزز دعم المواطن الليبي بقوة لهذا المسار.