سيالة: نأمل عودة الشركات الكورية لاستئناف أعمالها خاصة في مجالات الكهرباء والبناء

ليبيا – استقبل وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة أمس السبت سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى ليبيا لي سانغ سو؛ وذلك بحضور محمد الزناتي مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا بالوزارة.

سيالة رحب وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لخارجية الوفاق بالسفير مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأكد الوزير على أهمية عودة السفارة لممارسة أعمالها بالعاصمة طرابلس في ظل الأوضاع الأمنية المستقرة حاليًا.

ونوّه بمساهمة الشركات الكورية في مشاريع التنمية والبنية التحتية والكهرباء في ليبيا، آملًا بعودتها قريبًا لاستئناف أعمالها، خاصة في مجالات الكهرباء والبناء، وكذلك المساهمة في إعادة الإعمار بشكل عام.

ومن جانبه، أعرب السفير عن تأييد بلاده لدولة ليبيا حكومة وشعبًا في سيرهم نحو تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدًا على رغبة الشركات الكورية في العودة واستئناف أعمالها وإنجاز المشاريع المتوقفة منذ فترة طويلة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية