الليبية للاستثمار تناقش إنهاء حالة تضارب المصالح الحالية

عقد مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

واستعرض اللقاء تقرير نشاط الشركة وأهم الأعمال المنجزة، وما تم تنفيذه لإنهاء حالة تضارب المصالح وفق النظام الأساسي المعدل للشركة، فضلا عن الإجراءات المتخذة من قبل الشركة لتنفيذ تعليمات وقرارات المؤسسة، بالإضافة إلى ما قامت به الشركة حيال نتائج الدراسة التحليلية على إثر جائحة كورونا على المؤسسة والجهات التابعة لها.

كما ناقش اللقاء أهم الإجراءات المتخذة للتواصل مع لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات والنتائج المحققة.

هذا وقد انتهى الاجتماع بجملة من التوصيات الكفيلة لحلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركة.

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