إعلان النتائج المبدئية لانتخابات بلديتي القره بوللي والسواني بن آدم

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الإثنين، النتائج المبدئية لانتخاب المجالس البلدية في القره بوللي والسواني بن آدم وذلك بعد إعادة انتخاب كل من مركز غوط أبوساق رقم (051009) ومحطة (5) بمركز جامع التوغار الثانوية رقم (051008) ببلدية السواني بن آدم.

ونشرت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك» النتائج المبدئية لانتخابات البلديتين، مؤكدة أن «لكل ذي مصلحة حق الطعن دون رسوم في النتائج المبدئية أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها مركز الاقتراع خلال 48 ساعة من تاريخ صدور قرار إعلان النتائج المبدئية».

وأسفرت انتخابات المجلس البلدي القره بوللي عن حصول قائمة «مدينة السلام» على أعلى الأصوات في الفئة العامة، بواقع 1187 صوتا، وفوز خالد محمد محمد الراجحي بالمقعد المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار بعد حصوله 1302 صوتا، وفوز جازية محمد سعد سليمان بمقعد المرأة بعد حصولها على 1038 صوتا.

وفي انتخابات بلدية السواني بن آدم، فازت قائمة «القلم» بمقاعد الفئة العامة بعد حصولها على 2348 صوتا، وفاز أحمد لطفي سالم اللفع بمقعد فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار بعد حصوله على 2939 صوتا، وفازت منال حسين سعد أبوعميد بمقعد المرأة بعد حصولها على 2302 صوتا.

نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية بالقره بوللي والسواني بن آدم

وسجلت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس القره بوللي التي جرت في 23 يناير الجاري 43% بواقع 6117 مقترع من إجمالي 14171 ناخب مسجلين في البلدية.

وتنافس في انتخابات المجلس البلدي القره بوللي تسع قوائم على المقاعد المخصصة للفئة العام، و7 مرشحين على مقعد فئة ذوي الإعاقة من الثوار، وتسع مرشحات على المقعد المخصص للمرأة.

وفي بلدية السواني بني آدم التي جرت في 23 يناير أيضا، بلعت نسبة المشاركة في انتخابات البلدية 41% بواقع 6922 ناخب أدلوا بأصواتهم من 16835 إجمالي عدد الناخبين المسجلين في البلدية.

وتنافس في انتخابات المجلس البلدي السواني بني آدم 8 قوائم على المقاعد المخصصة للفئة العامة وثلاث مرشحين على المقعد المخصص لفئة ذوي الإعاقة من الثوار، وست مرشحات على المقعد المخصص للمرأة.

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