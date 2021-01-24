الصفراني: العدالة والبناء لم يتوافق على إعادة تسمية المناصب السيادية مع البرلمان أو أي طرف آخر

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد السلام الصفراني العضو بجماعة الاخوان المسلمين إن ما يُتداول من أن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي للإخوان قد توافق على إعادة تسمية المناصب السيادية مع البرلمان أو أي طرف آخر كلام غير صحيح، ويكذبه الواقع حسب زعمه.

الصفراني أكد في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على أن اجتماع بوزنيقة الأخير هو اتفاق بين أعضاء المجلسين المنتخبين، وأن العدالة والبناء يرحب بأي اتفاق بين الليبيين، موضحًا أن آلية الاختيار مفصلة يمكن الرجوع إليها.

يشار إلى أن أولى جولات محادثات بوزنيقة بين مجلسي النواب والدولة عقدت بشأن الوصول لتوافق على آلية اختيار المناصب القيادية، وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية