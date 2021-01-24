“عقوب” يبحث مع مدير الخدمات الصحية تراغن سير عمل المرافق الطبية بالجنوب

البيضاء 24 يناير 2021 بحث وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب صباح اليوم الأحد بمكتبة بمقر بديوان وزارة الصحة بالبيضاء مع مدير ادارة ادارة الخدمات الصحية التراغن السيد ابراهيم عمار صالح سير عمل المرافق الصحية و فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في تطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

ويأتي الاجتماع في إطار اللقاءات الدورية التشاورية لاستطلاع آراء مديري ومسؤولي الصحة ببلدية تراغن بجنوب الليبي،كما تضمن الاجتماع الموسع علي أهمية تنفيذ توصيات وتعليمات اللجنة العليا والاستشارية للتصدي لانتشار وباء كورونا واعتماد لجنه تنفيذية لبلدية تراغن و مركز العزل السريري تراغن والاستعدادات لتنفيذها وتسليط الضوء على عدد من الموضوعات من الناحية الإدارية والمالية والطبية والتركيز على جودة الخدمات وتوحيد الجهود وسلامة المرضى والخدمات الصحية بالمؤسسات الصحية المختلفة وتحسين الأداء على كافة المستويات ، وذلك وفق الاحتياجات الراهنة للنظام الصحي وما تتطلبه المرحلة القادمة وفق الرؤى واستراتيجية وزارة الصحة وذلك على ضوء معطيات الأوضاع الراهنة في البلاد والتغير في خارطة الأمراض والمؤشرات الصحية بمدن وبلديات الجنوب الليبي .

وأكد الحاضرون علي ضرورة اتخاذ عدة تدابير وآليات التعاون اليومي والمستمر فيما بين القطاعات الصحية بجنوب الليبي وتحديد الاحتياجات الفعلية وتذليل كافة الصعاب وفق الإمكانيات المتاحة لحل كافة المختنقات العاجلة والطارئة بما تلبي متطلبات المراحلة حيث صيغت وفق الاحتياجات الراهنة للنظام الصحي و ذلك من خلال تنسيق الجهود وتقديم كامل الدعم وتأخذ كافة الإجراءات الاحترازية .

وفي وفي ختام اللقاء اهدي مدير ادارة الخدمات الصحية تراغن درعً تذكاريا لوزير الصحة وذلك لوقفته الكريمة والجادة المتمثلة في دعم قطاع الصحي الليبي بالبلاد