وصول الدفعة الثالثة من المعقمات لمخازن وزارة التعليم ببنغازي

أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الليبية “المؤقتة”، وصول الدفعة الثالثة من المعقمات واردة من جهاز الإمداد الطبي إلى مخازن وزارة التعليم ببنغازي، وذلك ضمن جهود تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالعام الدراسي 2021/2020 ميلادي.

وأوضحت الوزارة أن سيتم الشروع في توزيع المعقمات على مراقبات التربية والتعليم بالبلديات خلال الأيام القليلة القادمة، مجددة شكرها وتقديرها إلى جهاز الإمداد الطبي على وقوفه الجاد في تزويد المؤسسات التعليمية بالمواد الوقائية اللازمة من أجل ضمان نجاح العملية التعليمية واستمرارها.