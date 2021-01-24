مدير دار مسة لرعاية المسنّين يطالب بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة إزاء تفشي الوباء بين المسنّين

ليبيا – شدد مدير دار مسة لرعاية المسنّين الصديق دخيل على ضرورة أن توجه السلطات اهتمامها لرعاية دور المسنين، وسط حالة الإهمال الشديدة التي تعيشها، مضيفًا أنه خاطب بشكل رسمي اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، مطالبًا إياهم ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة إزاء تفشّي الوباء بين المسنّين.

دخيل وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” أمس السبت أكد أن الجهات المسؤولة لم تتوقف عن إطلاق الوعود من دون الإيفاء بأي منها.

وتساءل: “في حال عدم نقل المسنين المصابين بالمرض إلى المستشفيات، فما هي الإمكانيات التي تتوفر لدى الدار لعزلهم؟”، مؤكدًا أن الدار لا تملك أية إمكانيات باستثناء سيارة إسعاف واحدة.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية