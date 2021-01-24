تقرير: إنتاج ليبيا من النفط لم يصل إلى ما قبل 2011

سلط تقرير إخباري، الضوء على عدة تساؤلات حول المخاطر التي تواجه قطاع النفط في ليبيا، في ظل استمرار تأرجح أسعار النفط العالمية بسبب فيروس كورونا، ووسط محاولات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والوصول لحل شامل، يعزز استقرار القطاع النفطي.

وبين التقرير أن ليبيا تنتج حتى الآن حوالي مليون و224 ألف برميل يوميا، أي بزيادة عشرة أضعاف عن متوسط قدره 121 ألف برميل يوميا في الربع الثالث من عام 2020، قبل اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هذا المعدل يبقى أدنى بكثير من مستوى إنتاجها الذي كان يبلغ حوالي مليون و500 ألف برميل، يوميا قبل عام 2011.

ولفت التقرير، إلى أنه على الرغم من ارتفاع منسوب الإنتاج، ما زال قطاع النفط في ليبيا يواجه صعوبات جمة، منها تهالك بنيته التحتية بسبب الحروب والإهمال وأيضا التخريب، إلى جانب وجود بعض المرافق التي لا تزال خارج الخدمة.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلنت في وقت سابق من شهر يناير الجاري، إغلاق خط أنابيب للصيانة، مما تسبب في انخفاض الإنتاج بنحو 200 الف برميل يوميا، إذ تسعى المؤسسة للحصول على دعم من شركات النفط الأجنبية للمساعدة في إصلاح بنيتها التحتية.

وبحسب التقرير، هنالك فرصة كبيرة لمزيد من التحسن في انتاج النفط الليبي، ولكن ليس على المدى القصير، مضيفا أن التوزيع العادل للعائدات وخلق فرص تنمية حقيقية يمكن أن يحل مشاكل القطاع مع مرور الوقت.

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