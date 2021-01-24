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السعيدي يؤكد عدم وجود عدالة في توزيع المناصب السيادية باجتماعات بوزنيقة المغربية

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – طالب عضو مجلس النواب عن الجنوب على السعيدى بضرورة التوزيع العادل للمناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة بالتساوي، رافضًا ما تم الإعلان عنه في البيان الختامي لاجتماع وفدي البرلمان ومجلس الدولة في مدينة بوزنيقة المغربية.

السعيدي أكد في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” المصرية اليوم الأحد عدم وجود عدالة في توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الليبية، مشيرًا إلى أن إقليم فزان سيتخذ موقفًا من هذا التوزيع غير العادل والذي بات يشكل خطرًا على الإقليم وأهله.

ولفت إلى أن إقليم فزان هو مستقبل الوطن ويعد رمزًا للسلام  والاقتصاد والمعرفة، وليس كما يتوقعه البعض من الأقاليم الأخرى، مؤكدًا أن الإقليم لديه قدرات للبناء والعطاء والتنوير والقيادة، ويجب أن يتم التوزيع العادل للمناصب السيادية على أساس التعايش والوحدة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • هذي بوزنيقة هؤلاء يهود الأمازيغ – ياكلوا الحلال الي يصنعه المسلم – ويسبوه وينكروه – ويطعنون في دينه –
    يوم أمس فقط احد الأمازيغ الجهلة قال ان الدين الاسلامي دين جهل وتخلف وضروري يتم تطويره لمي يصلح لهذا الزمان ..!!!!
    هم أصلا الأمازيغ بربر يصطادون في البر على مدار السنة ويطفون بجماعات على كتبة كبيرة من النار بالليل ولهم لغتهم التي صرح بعض العلماء في الصحراء انها لغة شعوذة وسحر – والعديد منهم هربوا من قبائلهم بسبب هذه الأفعال التي تؤذي الناس –
    وبعض علماء التاريخ قالوا ان أصل الأمازيغ هم الطوارق المسلمين لمن انحدرت عليهم جماعات من يهود المدن وتعلموا لغتهم وصناعاتهم وسرقوا خبرتهم فالصحراء واستعانوا بالأجانب والمستعمرين ليطردوهم من بيوتهم التي بنوها الطوارق الذين هم سكان الصحراء الاصليينً .
    هذا يكفي لتوضيح مدى الجهل والعمالة والانبطاح للغرب والتفريط في الارض والعرض –

    رد

  • هذي بوزنيقة هؤلاء يهود الأمازيغ – ياكلوا الحلال الي يصنعه المسلم – ويسبوه وينكروه – ويطعنون في دينه –
    يوم أمس فقط احد الأمازيغ الجهلة قال ان الدين الاسلامي دين جهل وتخلف وضروري يتم تطويره لكي يصلح لهذا الزمان ..!!!!
    هم أصلا الأمازيغ بربر يصطادون في البر على مدار السنة ويطوفون بجماعات على كتبة كبيرة من النار بالليل – ولهم لغتهم التي صرح بعض العلماء في الصحراء انها لغة شعوذة وسحر – والعديد منهم هربوا من قبائلهم بسبب هذه الأفعال التي تؤذي الناس –
    وبعض علماء التاريخ قالوا ان أصل الأمازيغ هم الطوارق المسلمين وكانوا يعيشون في سلام ويسافرون ويوصلون الامانات – لكن انحدرت عليهم جماعات من يهود المدن وتعلموا لغتهم وصناعاتهم وسرقوا خبرتهم فالصحراء واستعانوا بالأجانب والمستعمرين ليطردوهم من بيوتهم التي بنوها الطوارق الذين هم سكان الصحراء الاصليينً .
    هذا يكفي لتوضيح مدى الجهل والعمالة والانبطاح للغرب والتفريط في الارض والعرض.

    رد