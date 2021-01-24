عقوب يبحث سير عمل المرافق الصحية بالجنوب الليبي

بحث وزير الصحة بالحكومة الليبية “المؤقتة” سعد عقوب، اليوم الأحد، مع مدير إدارة الخدمات الصحية تراغن ابراهيم عمار صالح، سير عمل المرافق الصحية و فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في تطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمن الاجتماع بحث أهمية تنفيذ توصيات وتعليمات اللجنة العليا والاستشارية للتصدي لانتشار وباء كورونا واعتماد لجنه تنفيذية لبلدية تراغن ومركز العزل السريري تراغن والاستعدادات لتنفيذها وتسليط الضوء على عدد من الموضوعات من الناحية الإدارية والمالية والطبية والتركيز على جودة الخدمات وتوحيد الجهود وسلامة المرضى والخدمات الصحية بالمؤسسات الصحية المختلفة وتحسين الأداء على كافة المستويات، وذلك وفق الاحتياجات الراهنة للنظام الصحي وما تتطلبه المرحلة القادمة وفق الرؤى واستراتيجية وزارة الصحة وذلك على ضوء معطيات الأوضاع الراهنة في البلاد والتغير في خارطة الأمراض والمؤشرات الصحية بمدن وبلديات الجنوب الليبي.