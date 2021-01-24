المجلسان البلديان للزاوية الغرب والرجبان يؤديان اليمين القانونية

أدى أعضاء المجلسين البلديين المنتخبين للزاوية الغرب والرجبان، اليوم الأحد، اليمين القانونية، أمام وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني المكلف بتسيير شؤون الوزارة، عبدالباري شنبارو بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن عثمان امحمد عبدالله الشعباني أدى اليومين القانونية عميدا لبلدية الرجبان في دورته الثانية ظهر اليوم رفقة أعضاء المجلس المنتخبين بحضور عدد من مدراء الادارات والمكاتب و موظفي الوزارة و اللجنة المركزية لانتخابات البلدية والضيوف.

– انتخاب عميدي الزاوية الغرب والرجبان

كما أدى عبدالكريم سالم رحومة الابح اليمين القانونية عميدا لبلدية الزاوية الغرب في دورته الثانية رفقة أعضاء المجلس البلدي المنتخبين.

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