المركز المتوسط للدراسات السياسية: منهج الأمم المتحدة في ليبيا هدفه تجميد النزاع وليس حلّه

ليبيا – قال رئيس المركز المتوسط للدراسات السياسية وليد ماضي إن تغيير المبعوثين للأمم المتحدة لن يغير المنهج المتبع للبعثة الذي يهدف إلى تجميد النزاع وليس حلّه.

ماضي رجح وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” الإماراتي أمس السبت أن يستمرّ كوبيتش في النهج الذي بدأت فيه ستيفاني ويليامز، مستبعدًا أن يقوم بنسف العملية القائمة الآن في علاقة بالحوار السياسي.

وفي تعليقه على الأنباء المتواترة حول تمديد بقاء المرتزقة في ليبيا، قال ماضي: إن “القوات الأجنبية ستظل موجودة”، مشيرًا إلى أنّه يوجد حافز حقيقي لإخراجها، معتبرًا أنها ستكون حجة متاحة حتى للأطراف الأجنبية لأن الليبيين أنفسهم مسؤولون عن هؤلاء، حسب تعبيره.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية