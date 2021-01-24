اللافي يتهم البعثة الأممية بالتقصير في حسم الملف الأمني وإخراج المرتزقة

قال المحلل السياسي والحقوقي محمد اللافي، اليوم الأحد، إن تأخر إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب مسألة مفتعلة .

وأوضح اللافي، في تصريحات صحفية، أن البعثة الأممية قفزت على مخرجات مؤتمر برلين بالمضي قدماً في تسريع عملية الحوار السياسي والتغاضي عن الحوار الأمني، معتبرا أنه الجزء الأهم.

وحمل اللافي، البعثة الأممية مسؤولية التقصير، في عدم تفعيل ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين من خلال حسم الملف العسكري والأمني قبل الانتقال للمسار السياسي.

وأشار اللافي إلى أن تركيا مستمرة في نقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب في تحد واضح للمجتمع الدولي، مشددا على ضرورة إخراج الجانب التركي من المشهد كي يتمكن أبناء الشعب الليبي من حل المشكلات التي تعاني منها البلاد، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

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