التويجر: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أفضل من حكومة عمرها 10 أشهر

أكد مقرر لجنة صياغة مشروع الدستور، رمضان التويجر، أن التوجه مباشرة نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية هو الأفضل والأجدى الآن، من أجل استقرار ليبيا وإعادة السيادة لها.

وأشار التويجر، في تصريحات صحفية، أنه على البعثة الأممية وملتقى الحوار إعادة النظر في مسار تشكيل السلطة التنفيذية الآن، وإلا سيساهموا في فصل جديد من فصول الانقسام والتشظي، لافتا إلى أن ذلك يخدم مصالح الدول المتصارعة حول ليبيا.

ولفت التويجر، إلى أن مدة هذه الحكومة المزمع تشكيلها لن تقل عن 4 سنوات، وليس كما يُقال عشرة أشهر فقط كما هو حال حكومة الوفاق غير المعتمدة.

ودعا كافة المترشحين إلى سحب ترشيحاتهم والدفع نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية، مشددا على أن من يريد الترشح فعليه أن يتقدم في انتخابات عامة.

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