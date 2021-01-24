بالكور: انقسام المصرف المركزي وديوان المحاسبة له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الوطني

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم بالكور إن ما توافق عليه وفدا مجلس النواب والدولة الاستشاري خلال اجتماعات المغرب بشأن توزيع المناصب السياسية بين الأقاليم الثلاثة، خطوة مهمة جدًا نحو الاستقرار في ليبيا على المستوى السياسي والاقتصادي.

بالكور وفي حديث لراديو “سبوتنيك” الروسي اليوم الأحد، أوضح أن توحيد مؤسسات البلاد يعطي شيئًا من الاستقرار للدولة الليبية، خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي؛ لأن انقسام مصرف ليبيا المركزي مثلًا له انعكاساته الخطيرة على الاقتصاد الوطني، وكذلك المؤسسات الكبرى مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية.