بعد رفضها شحنتي عجول غير مطابقة.. الصحة الحيوانية: الحيوانات السليمة فقط التي سنسمح لها بدخول البلاد

ليبيا – أعلن المركز الوطني للصحة الحيوانية في بيان له أمس السبت رفضه دخول شحنتي عجول لغرض الذبح، وصلت ميناء طرابلس البحري لصالح شركتي”ارم طرابلس” و”طيور البحر”.

المركز أوضح في بيان له أطلعت المرصد على نسخة منه أن شحنة العجول الأولى وصلت على متن الباخرة “كريم الله” عدد 895 لصالح شركة ارم طرابلس والواصلة إلى ميناء طرابلس البحري بتاريخ السادس من يناير، وتم رفضها بتاريخ الـ17 من الشهر الجاري تحت مستند رفض الشحنة رقم “0026”، وتم تسليمه الى جمرك ميناء طرابلس البحري.

وبين أن الشحنة الثانية من العجول المخصصة للذبح وصلت على متن الباخرة “ألبيك” عدد “1776” لصالح شركة “طيور البحر” والواصلة إلى ميناء طرابلس البحري بتاريخ العاشر من يناير، وتم رفضها من قبل المركز الوطني بتاريخ الـ11 من الشهر الجاري تحت مستند رفض شحنة رقم “0027”، وتم تسليمه إلى جمرك ميناء طرابلس البحري بتاريخ الـ12 من الشهر الجاري.

المركز طمأن المواطنين بأنه مستمر في القيام بواجبه بإخضاع كامل الشحنات الحيوانية الحية الموردة من الخارج عبر المنافذ المعتمدة للمراقبة منذ خروجها من بلاد المنشأ، وتتبعها لحين وصولها إلى الموانئ الليبية والكشف عنها ومدى مطابقتها، وذلك بتطبيق سلسلة من الإجراءات الرقابية والسماح فقط للحيوانات السليمة ومنتجاتها بدخول السلة الغذائية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية