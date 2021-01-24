مصدر لـ218: لقاء مرتقب يجمع عقيلة صالح والمشير حفتر

أفاد مصدر لقناة “218”، بأن لقاءً مرتقباً سيجمع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، الثلاثاء المقبل.

ويأتي اللقاء بعد نحو أسبوع من تصويت ملتقى الحوار السياسي الليبي لصالح آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي ستقود الفترة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وكان عقيلة صالح والمشير حفتر، التقيا بالقاهرة في سبتمبر الماضي، للتشاور مع القيادة المصرية حول مستجدات الأزمة، وسبل دعم الحل السياسي للأزمة.

وفي أواخر العام المنصرم، جدد عقيلة صالح، التزام المجلس بمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة لوقف الصراع في ليبيا، وببنود مبادرة رئاسة المجلس السياسية كـ”حل واقعي وعملي للأزمة في ليبيا”.

وقال عقيلة إن رئاسة المجلس اختارت مسارات محددة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، أحدها ينتهي بتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين يُمثل الأقاليم الثلاثة وتكون سرت مقرا له، مضيفا أن المسار الدستوري يُعيد الحق لليبيين في صياغة دستور دون إملاءات وطبقا للقانون.

ورأى صالح أن التسوية السياسية في ليبيا باتت على مقربة من التحقق، وأن أخطر ما يُهددها المسارات الموازية والقفز على الثوابت الوطنية في المساواة والعدالة، مشددا على أن المسارات السياسية والحوار يغلق الباب أمام تجار الحرب في ليبيا.

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