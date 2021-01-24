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لينو: من الخطأ تمرير دستور معيب قدمت بحقه العديد من القضايا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اعتبر عضو اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي محمد لينو، أن من غير الصواب تمرير دستور معيب قدمت بحقه العديد من القضايا القانونية، وقال لينو في تصريح أمس لقناة ليبيا إن من المهم إعادة النظر في هذا الدستور مع ضرورة عدم ربط المسار الدستوري بمسار السلطة التنفيذية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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