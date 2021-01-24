لجنة من وزارة الصحة تتابع نسب إنجاز المشروعات الطبية في درنة

تفقدت لجنة الأوضاع الصحية بدرنة المشروعات الصحية اليوم الأحد، بإدارتي مستشفى الوحدة وإدارة الخدمات الصحية، وتابعت عددا من القضايا الإدارية والفنية العالقة فيهما.

وقالت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، في إيجاز صحفي طالعته “الساعة 24″، إن اللجنة تابعت خلال عدة زيارات ميدانية المشروعات الصحية ونسب الإنجاز وحصرت المتعثر منها ببلدية درنة.

وناقشت اللجنة عدة مواضيع أهمها آليات العمل وتقديرات نسب الإنجاز في استكمال مشروع صيانة وتطوير مستشفى الوحدة بدرنة الرئيسي بمنطقة باب طبرق من قبل الشركة المنفذة.

وأشار البيان إلى أن المستشفى يضم (525) سريرا، لا يزال تحت الصيانة الكاملة منذ عام 2011، ويعمل المستشفى حاليا بقدرة من خلال عيادات متفرقة داخل المدينة، وتوجد بها أغلب التخصصات الطبية، وتجري به جميع العمليات الجراحية والولادة، ويستقبل جميع الحالات من المناطق المجاورة.

وزارت اللجنة خلال الجولة الميدانية مستشفى كرسة القروي غرب مدينة درنة، واطلعت على واقع الخدمات الصحية، وتابعت خدماتها ومرافقها الصحية للوقوف عن كثب على المشاكل الفنية وتفقدت مشروع التوسعة وتطوير المبنى الإضافي للمستشفى وعدد من العيادات الصحية والعلاجية بالمركز.

وبحسب البيان، رأس اللجنة مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة المهندس سالم الجبالي، وضمت مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة محمد الجبالي، وبعضوية الناطق الرسمي باسم الوزارة معتز الطرابلسي، وذلك بحضور مدير عام مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي إبراهيم عزوز، ومدير إدارة الخدمات الصحية درنة شعيب بوفجرة.