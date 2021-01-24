مفوضية المجتمع المدني تُكرم داعميها في الغريفة

في أجواء هادئة مفعمة بالكلمات المُعبّرة عن أهمية العمل الإنساني، كرّم مكتب مفوضية المجتمع المدني ببلدية الغريفة عددا من الشخصيات المدنية والعسكرية التي كان لها دور في نجاح أنشطة المكتب طوال الأعوام الماضية.

وشمل التكريم معظم الجهات العاملة في القطاع الخاص والعام، سيما الأفراد الذين مدوا يد العون والمساعدة للمستضعفين، والمساهمة في تثقيف مختلف شرائح المجتمع عبر إقامة البرامج التوعوية في شتى مجالات الحياة.

وتأتي الخطوة للتأكيد على أهمية العمل المدني، وحث الجهات المكرمة على مواصلة الدعم، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لذوي الدخل المحدود وبناء مجتمع حضاري يضم ثقافات متنوعة في وطن واحد.

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