النهر الصناعي يبحث ملف الاعتداءات على خطوطه

عقد اليوم الأحد، برنامج الملتقى الأول للنقابة العامة لمستخدمي مشروع النهر الصناعي وفروعها، بحضور رئيس النقابة العامة لمستخدمي مشروع النهر ونائبيه ورؤساء النقابات الفرعية بالمشروع،

وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات ومنها، اعتماد اللوائح الجديدة لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، والاعتداءات على خطوط منظومات المشروع، وملف صندوق المستخدمين والتأمين الصحي، وموضوع نقل المستخدمين بالطائرة بدلا من الباصات، والعمل على إخلاء مقر الإقامة السكني الخاص بالجهاز (موقع اسكنسكة).