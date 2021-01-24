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عشاق الفن التشكيلي يوحّدون صوتهم في طرابلس

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت في دار الفنون بالعاصمة طرابلس احتفالية لإشهار المعرض التأسيسي للجمعية الليبية للفنون التشكيلية، بحضور العديد من الفنانين والأدباء والكُتاب والصحافيين.

وجاءت هذه البادرة في إطار حرص الفنانين التشكيليين بمختلف أنحاء ليبيا على أن يكون لهم كيان يُبرز نشاطهم ويسهم في استمراره من خلال إقامة المعارض والمشاركة في مختلف النشاطات محلياً ودولياً.

وكان عشاق الفن التشكيلي ورواده والهواة والمتابعون حاضرين بأعداد كبيرة، حيث امتلأت قاعة العرض والحديقة ومدخل الدار بالزوار الذين قدموا لتكريس قيمة الجمال والفن في المجتمع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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