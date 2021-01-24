بعيو: تقاعس الليبيين عن ممارسة حقهم سيبقي صناديق الذخيرة بديلًا لصناديق الانتخابات

أكد رئيس ما تعرف بالمؤسسة الليبية للإعلام، التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد عمر بعيو، أن المؤسسة الليبية للإعلام والقنوات والإذاعات والصحف والمواقع التابعة لها، مملوكة للشعب الليبي كله، ومُمولة من خزانته.

وشدد بعيو، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على أن المؤسسة لن تدخل في أي استقطابات سياسية ولا صراعات سلطوية بين أطراف الحوارات والخلافات.

ولفت بعيو، إلى أنه اعتبارا من أول فبراير المقبل سيكون برنامج العمل الرئيسي والشامل هو التوجية الوطني نحو الانتخابات التي تحددت في الأسبوع الأخير من الشهر الأخير في ديسمبر 2021.

وتابع أنه سيتم العمل عبر الإعلام الوطني على توعية المواطن بأهمية وحيوية أن يشارك في الاستفتاء على الدستور إن تم التوافق على ذلك، وفي الانتخابات العامة، مشددا على أنه تم الاتفاق عليها وصارت هي برنامج العمل الرئيس وشبه الوحيد لأي سلطة ستنبثق عن ملتقى الحوار الوطني.

ونوه على أنه بدون تسجيل كل الليبيين بالغي السن القانونية بسجلات الناخبين، ودون ذهاب كل الليبيين المقيدين بسجلات الناخبين إلى صناديق الاقتراع، لن تتأسس السلطة الوطنية على الشرعية.

وأشار بعيو، إلى أنه لن يستعيد الشعب حقه الأساسي والمطلق باعتباره المصدر الوحيد للشرعية، وستقوم سلطات أمر واقع تحكم دون شرعية ولا مشروعية، وتبقى صناديق الذخيرة حيث هي الآن بديلًا عن صناديق الانتخابات، لافتا إلى أنه إذا تقاعس الشعب عن ممارسة حقه وأداء واجبه فلا يلومنّ إلا نفسه، مؤكدا أن الشعب سيكون هو الخاسر الأكبر والوحيد.

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