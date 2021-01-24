“الليبية للاستثمار”: مجلس الإدارة يبحث نتائج المشاورات مع “لجنة العقوبات”

بحثت المؤسسة الليبية للاستثمار الإجراءات المتخذة للتواصل مع لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات والنتائج المحققة.

وقالت المؤسسة في بيان لها، طالعته “الساعة 24″، إن مجلس الإدارة عقد اليوم الأحد اجتماعا تقابليا مع أعضاء مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية ومديرها العام سالم احنيش.

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش تقرير نشاط الشركة وأهم الأعمال المنجزة عن ما تم تنفيذه لإنهاء حالة تضارب المصالح وفق النظام الأساسي.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول أيضا ما قامت به الشركة حيال نتائج الدراسة التحليلية على إثر جائحة كورونا على المؤسسة والجهات التابعة لها.

وتابع: انتهى الاجتماع بجملة من التوصيات الكفيلة لحلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركة، لكن البيان لم يوضحها.