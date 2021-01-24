النجار: لقاح كورونا لن يصل قبل 4 أشهر

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، إن المركز أنهى الإجراءات لضمان حجز حوالي مليونين و800 ألف جرعة من لقاح كورونا، وهو ما يكفي لتطعيم مليون و400 ألف شخص.

النجار أوضح في تصريحات صحفية أن اللقاحات ستتوفر عبر آلية كوفاكس الدولية التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية.

وكشف النجار أن وصول اللقاحات إلى ليبيا لن يكون قبل 4 أشهر، مؤكدا أنه لا دلائل على ظهور الطفرة الجديدة من كورونا فى ليبيا، وأن الوضع الوبائي في ليبيا هادئ نسبيا مقارنة بما تشهده الدول الأوروبية من ظهور موجة ثانية للفيروس.

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