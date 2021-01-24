بعد اعتداءات مليشيات الوفاق على ترهونة.. باشاغا يدفع بتعزيزات أمنية للمدينة

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إنه بناء على تعليمات فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض بفرض الأمن داخل مدينة ترهونة، انطلقت اليوم الأحد قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية لمدينة ترهونة .

وأضافت في إيجاز صحفي، وذلك من أجل بسط الأمن والاستقرار وفرض القانون ومساندة مديرية الأمن بها والأجهزة الأمنية العاملة داخل المدينة، و منع حدوث أي تجاوزات أمنية وضبط النظام بالشارع العام بالمدينة.

وكان مسلحون تابعون لمليشيات داعمة لحكومة الوفاق الليبية على منازل مواطنين بمدينة ترهونة، وأقدم مسلحو المليشيات، بحسب تقارير صحفية، في المدينة على إحراق منازل المؤيدين للجيش الليبي في ترهونة ، وتعرضت منازل مؤيدي الجيش الليبي بترهونة للتخريب وإشعال النار فيها ، وقد أكدت التقارير أن المهاجمين هم من عناصر المليشيات ومتظاهرون من ذوي قتلى الإخوان والمليشيات في حربها ضد الجيش الليبي ضمن حراك يعرف بـ”مظاهرات السبت الأسود”.