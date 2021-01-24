شركة الواحة تشرع في إعادة الإنتاج بعد صيانة خط شحن يربط حقلين نفطيين بميناء السدرة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء اليوم الأحد، أن شركة الواحة للنفط شرعت في إعادة إنتاج الخام بعد الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة الضرورية على خط الشحن 32 بوصة الواصل بين حقلي السماح والظهرة وميناء السدرة.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «شركة الواحة للنفط قد انتهت من إجراء عمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام الواصل بين حقول السماح -الظهرة ومنها إلى ميناء السدرة والذي استمر منذ يوم 17 يناير 2021 ولمدة خمسة أيام متتالية وفي ظروف صعبة للغاية».

وأوضحت المؤسسة أنه «تم الانتهاء من لحام وتركيب عدد 72 وصلة متهالكة وذلك بسبب غياب الميزانيات التي تضمن سلامة أصول المؤسسة والذي سبق أن عبرنا عليها في مناسبات عديدة».

وأشارت إلى أن «فرق الصيانة عملت لساعات طويلة تسابق فيها الليل بالنهار ليتم انجاز هذا العمل في وقت قياسي حيث كان المخطط أن يتم الانتهاء من هذا العمل خلال أسبوعين من بداية التنفيذ»، لافتة إلى أنه «حرصا من المؤسسة على تنفيذه في أقل وقت ممكن فقد تم توجيه الشركة على أن تبذل ما في وسعها لتنفيذ العمل في مدة لا تتجاوز أسبوع وتجهيز فرق كافية لتخفيض فترة الإيقاف».

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كما أكدت المؤسسة استجابة شركة الواحة لتوجيهاتها والانتهاء من أعمل الصيانة في زمن قياسي لا يتجاوز سته أيام منذ البداية، مضيفة أنه «تم مساء الأمس الشروع في إعادة الانتاج وتشغيل الخط من جديد».

وذكرت المؤسسة بأن «غياب الميزانيات لصيانة» أصولها اضطرها «إلى تخفيض وانقاص الانتاج»، محملة المسؤولية عن ذلك «الجهات التي تقف عائقا في سبيل تسييل هذه الميزانيات الأمر الذي يكلف الخزانة العامة خسائر وفرص بيعية نظرا لهذه التوقفات التي ستتكرر لقدم البنية التحتية وعدم توفر الميزانيات المطلوبة والتي تحال إلى جهات الاختصاص كميزانية وبرنامج عمل سنوي وللأسف يقابل بعدم الاعتماد».

وأعربت المؤسسة «عن أسفها الشديد على ما آلت إليها البنية التحتية في قطاع النفط الوطني»، داعية «بشدة إلى التعامل مع قوت الليبيين بمسؤولية وضرورة توفير الميزانيات المطلوبة وتسييلها في المواعيد المحددة وبشكل منتظم وإلا فإن الأمر سيتفاقم وقد يؤدي إلى توقف الإنتاج في مواقع أخرى»، منوهة إلى أن «ما عانت منه شركة الواحة اليوم يحدث يوميا مع العديد من الشركات الأخرى وقد يؤدي إلى توقف الإنتاج في غالبها».

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