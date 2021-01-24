قوات البحث تداهم مصنع للخمور  بمنطقة بوهديمة في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – أمن

تمكن أعضاء تحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي من ضبط مصنع لبيع الخمور محلية الصنع بمنطقة بوهديمة في بنغازي.

وقال مسؤول مكتب الاعلام بالإدارة مساعد ضابط وليد العرفي – لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الاحد، إن بعد بحث وتحري تمت مداهمة المصنع، وتم ضبط 48 قالون سعة 20 لتر، و 500 قنينة سعة نصف لتر لخمور محلية الصنع جاهزة للترويج وأخرى قيد التصنيع داخل الوكر.

العرفي أوضح، أن تم القبض على شخصين من العمالة الوافدة داخل المصنع يعملون به، مشيراً إلى أن جاري التحقيق معه، وستتم احالتهم للجهات المختصة فور انتهاء التحقيقات.