“النقاصة”: لا صحة لتجديد مهلة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة عن حكومة الوفاق، مختار النقاصة، إنه لا صحة لما يشاع عن تمديد اللجنة المهلة الممنوحة للقوات الأجنبية والمرتزقة لمغادرة البلاد في غضون 90 يوما إضافية.

وأضاف النقاصة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن البيان الصادر عن اللجنة العسكرية يؤكد ضرورة خروج المرتزقة فورا.

وكان مصطفى يحيى عضو «الوفاق» باللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، صرح بأن الموعد المحدد لإخراج المرتزقة من ليبيا بعد توقيع اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار، لم يكن موعدا نهائيا.

وقال يحيى في مداخلة هاتفية، عبر قناة «ليبيا بانوراما»، الذراع الإعلامية لتنظيم الإخوان: “هذا التأخير لا يعني فشل الاتفاق، فجميعنا مصر على تنفيذ كافة بنوده، حيث سيتم خلال الأيام المقبلة علاج هذه النقطة الشكلية”.

وأضاف “الاتفاق لا يشمل فقط إخراج المرتزقة ولكن هناك بنودا أخرى عملنا عليها، ونعمل بجد لتنفيذ كافة البنود، والاجتماع الأخير مع البعثة الأممية لم يكن معنيا بوضع ترتيبات لخروج المرتزقة، فهذا المنحى يخص الليبيين فقط، وطرفي المفاوضات”.

وتابع “نحن جادون في تنفيذ هذا الأمر، كما أن الوضع السياسي مرتبط بالعسكري، وفي اجتماع اللجنة الأخير اتفقنا على حشد الدعم لإلزام كافة الأطراف الدولية على مساعدة الليبيين على تنفيذ الاتفاق”.